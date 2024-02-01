В ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 млрд евро - Шарль Мишель

Все 27 стран ЕС договорились о помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Программа рассчитана на четыре года.

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Об этом сообщил президент совета Шарль Мишель в соцсети Х (Твиттер).

"Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает постоянное, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту" , – говорится в сообщении.

Исходя из сообщения Шарля Мишеля, выделение денег для Украины поддержал и выступавший против такого решения венгерский лидер Виктор Орбан – позиция Венгрии блокировала согласие остальных 26 стран членов ЕС.

На сайте Евросовета отмечается, что 50 миллиардов евро на финансирование в Украине – это 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд.

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