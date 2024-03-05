У Феодосії потоплено російський корабель ''Сергій Котов'', доля екіпажу з 80 людей невідома – ЗМІ

У Криму, в Феодосії морські дрони потопили російський патрульний корабель "Сергій Котов" з бортовим номером 383. Попередньо, корабель пішов на дно разом з екіпажем у 80 осіб.

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Телеграм-канал, що належить російським пропагандистам, написав зранку 5 березня, що цієї ночі патрульний корабель "Сергій Котов" був атакований українськими МБЕК у районі Феодосії.

Корабель проєкту 22160 призначений, зокрема, для патрулювання територіальних вод, боротьби з контрабандною та піратами, а також проведення пошуково-рятувальних робіт. Водотоннажність (повне) корабля становить 1800 тонн, довжина — 94 метри, а ширина — 14 метрів. До складу екіпажу входять 28 осіб (до 80 осіб із додатковими членами екіпажу).

Що відомо про корабель "Сергій Котов"

Сергій Котов – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160, що базувався у Чорноморському флоті рф.

Корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року. Ходові випробування "Сергія Котова" розпочалися наприкінці жовтня 2021 року. 30 липня 2022 року корабель поповнив склад Чорноморського флоту.

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб.

Водотоннажність: 1300 тонн

Довжина: 94 метри

Ширина: 14 метрів

Опад: 3,4 метри

Озброєння "Сергія Котова":