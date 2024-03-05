У Феодосії потоплено російський корабель "Сергій Котов", доля екіпажу з 80 людей невідома – ЗМІ
У Криму, в Феодосії морські дрони потопили російський патрульний корабель "Сергій Котов" з бортовим номером 383. Попередньо, корабель пішов на дно разом з екіпажем у 80 осіб.
Телеграм-канал, що належить російським пропагандистам, написав зранку 5 березня, що цієї ночі патрульний корабель "Сергій Котов" був атакований українськими МБЕК у районі Феодосії.
Корабель проєкту 22160 призначений, зокрема, для патрулювання територіальних вод, боротьби з контрабандною та піратами, а також проведення пошуково-рятувальних робіт. Водотоннажність (повне) корабля становить 1800 тонн, довжина — 94 метри, а ширина — 14 метрів. До складу екіпажу входять 28 осіб (до 80 осіб із додатковими членами екіпажу).
Що відомо про корабель "Сергій Котов"
Сергій Котов – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160, що базувався у Чорноморському флоті рф.
Корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року. Ходові випробування "Сергія Котова" розпочалися наприкінці жовтня 2021 року. 30 липня 2022 року корабель поповнив склад Чорноморського флоту.
- Швидкість: 30 вузлів
- Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах
- Автономність: 60 діб.
- Екіпаж: до 80 осіб.
- Водотоннажність: 1300 тонн
- Довжина: 94 метри
- Ширина: 14 метрів
- Опад: 3,4 метри
Озброєння "Сергія Котова":
- 76-мм артилерійська установка АК-176МА,
- багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1",
- зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гнучка",
- два малогабаритні дистанційно-керовані протидиверсійні гранатометні комплекси ДП-65.
- Можливе базування вертольота Ка-27ПС.