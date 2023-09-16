У Німеччині виявили могили 2000-річної давності з останками спалених людей (фото)

У Німеччині археологи виявили могили віком близько 2000 років, які містили кремовані людські останки. Знахідку зробили поблизу міста Френденберг на заході країни.

В останні роки видобуток глини в цьому районі виявив докази стародавнього людського поселення в регіоні, зокрема датованого залізним віком. Але останні знахідки здивували археологів, повідомляє Newsweek.

"Коли було знайдено кілька останків трупів, швидко стало зрозуміло, що ми знайшли тут невелике поховання", – зазначили дослідники.

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За словами археологів, у деяких могилах все ще збереглися залишки посудин, які використовувалися як урни для кремованих останків. Команда виявила кілька невеликих ям, а також одну більшу, яка заслуговує на увагу.

На краю ями археологи виявили численні особливо великі черепки кераміки. Деякі з них містять прикраси.

Подібні керамічні артефакти, датовані III-II століттями до нашої ери, раніше були задокументовані в інших частинах Німеччини.

Окрім решток спалених кісток, у ямі також було прикрашене веретено та кілька тягарців для ткацького верстата. В іншій ямі дослідники знайшли винятково добре збережений крем’яний наконечник стріли разом із керамічними черепками залізного віку.

Нагадаємо, у польському замку знайшли 500-річну настільну гру, в яку любив грати Конфуцій.

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