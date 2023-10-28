У Німеччині виявили середньовічний скелет з протезом руки (фото)

У Баварії археологи виявили поховання 15-го століття, в якому був скелет із протезом руки. Відкриття було зроблено під час земляних робіт для нового трубопроводу біля церкви Святого Георгія у Фрайзінгу.

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Дослідники виявили залишки руки у складній конструкції із заліза та кольорового металу. Про залізний протез руки середньовіччя повідомляє HeritageDaily.

Антропологічне дослідження та радіовуглецеве датування показують, що людині було від 30 до 50 років, коли вона померла, десь між 1450 і 1620 роками. У той період європейські лікарі почали досягати великих успіхів у розробці протезів для поранених солдатів.

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Порожнистий протез на лівій руці додав чотири пальці. Вказівний, середній, безіменний і мізинець індивідуально сформовані з листового металу і є нерухомими.

Репліки пальців лежать паралельно одна одній, злегка вигнуті. Ймовірно, протез був прив’язаний ремінцями до кукси руки.

Багато військових конфліктів у Центральній Європі відбулися в період пізнього середньовіччя та раннього Нового часу. Будучи єпископською кафедрою, а згодом вільною від імперії корпоративною державою, Фрайзінг здобув великий вплив у середні віки.

У Центральній Європі відомо приблизно 50 протезів пізнього середньовіччя та раннього модерну. Ці протези різноманітні, охоплюючи як базові, несуглобові моделі, так і складніші з механічними компонентами.

Раніше науковці дізналися, що печерні люди могли падати у сплячку.

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