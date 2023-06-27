В горах, де в січні зник актор Джуліан Сендз, виявлено людські рештки

У США департамент шерифа округу Сан-Бернардіно повідомив, що туристи знайшли останки людського тіла на Болді. У січні 2023 року тут зник актор Джуліан Сендз.

Як повідомляє Deadline, ідентифікацію тіла ще проводять, вона завершиться наступного тижня.

"У суботу, 24 червня 2023 року, близько 10 години ранку туристи зв'язалися зі станцією шерифа Фонтани після того, як виявили людські останки в дикій місцевості на горі Болді", — йдеться у заяві департаменту.

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У шерифа заявили, що рештки людини доставили в офіс коронера для процедури впізнання та ідентифікації особи.

Зазначається, що тіло було знайдено через добу після того, як близькі Сендза зробили свою першу заяву щодо пошуків актора. Вони заявили про глибоку подяку пошуковим групам та координаторам.

Нагадаємо, 65-річний актор зник 13 січня у районі гори Болді. Пошуки стартували відразу ж, але наступного вечора наземні бригади були зняті з гори через ризик сходження лавин і поганий стан стежки через сніг і льоду.

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