В горах, где в январе исчез актер Джулиан Сэндз, обнаружены человеческие останки

В США департамент шерифа округа Сан-Бернардино сообщил, что туристы обнаружили останки человеческого тела на Болде. В январе 2023 года здесь скрылся актер Джулиан Сэндс.

Как сообщает Deadline, идентификацию тела еще проводят, она завершится на следующей неделе.

"В субботу, 24 июня 2023 года, около 10 часов утра туристы связались со станцией шерифа Фонтаны после того, как обнаружили человеческие останки в дикой местности на горе Болди", — говорится в заявлении департамента.

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У шерифа заявили, что останки человека доставили в офис коронера для процедуры опознания и идентификации личности.

Отмечается, что тело было найдено через сутки после того, как близкие Сэндса сделали свое первое заявление о поиске актера. Они заявили о глубокой благодарности поисковым группам и координаторам.

Напомним, 65-летний актер скрылся 13 января в районе горы Болди. Поиски стартовали сразу же, но на следующий вечер наземные бригады были сняты с горы из-за риска схождения лавин и плохого состояния тропы из-за снега и льда.

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