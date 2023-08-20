У Греції виявили мідні та глиняні фігурки у зруйнованому стародавньому храмі (фото)

У Греції археологи розкопали більше артефактів із руїн давньогрецького святилища Посейдона в Геліке, на північному узбережжі Пелопоннесу. Дослідники виявили мідні та глиняні фігурки.

Місто, яке залишалося загубленим у стародавній лагуні понад 2300 років після того, як цунамі знищило цю територію, було знову відкрито у 2001 році. Про це повідомляє Greek reporter.

Давньогрецьке місто Геліке, член Ахейського союзу, було засноване в епоху бронзи і внесене в "Іліаду" Гомера до міст, які брали участь у Троянській війні. Святилище, яке, як вважають, було присвячене давньогрецькому богу Посейдону та ще одному невідомому божеству, було вперше розкопано в попередні сезони досліджень.

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Зокрема, була знайдена мідна фігурка собаки, викопана з будівлі 8 століття до нашої ери. Вважається, що мідні та глиняні фігурки, які служили приношеннями богу, підтверджують, що це було відоме місце поклоніння Геліконському Посейдону.

Також були виявлені жіноча статуетка з глини та мідна голова змії, ймовірно, зі скіпетра.

Арочна будівля святилища, яке розкопали останніми роками, датується 710 роком до н.е., а старіший вівтар – 750 роком до н.е., але знахідки двох нових будівель, знайдених під час останнього сезону розкопок, підтверджують релігійне використання цього місця ще з тих пір. раніше, приблизно 850 р. до н.е.

Нагадаємо, вчені реконструювали обличчя жінки, яка жила 45 000 років тому.

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