У ГУР показали, як чеченські добровольці б'ються проти окупантів у Бахмуті

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало кадри роботи чеченських добровольців, які допомогають звільняти від російських окупантів Бахмут. Бійці з Чечні воюють з росіянами у складі добровольчого підрозділу, що є частиною українського Інтернаціонального легіону ГУР МО України.

У розвідці зауважили, що чеченські добровольці воюють за Україну в найгарячіших точках фронту. Зокрема, вони допомагають звільнити й Донецьку область.

"Чеченські добровольці продовжують захищати Україну в складі Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України в найгарячіших точках фронту. Серед добровольців – герой ічкерійського народу Абдул Хакім. Наразі чеченський підрозділ Легіону знищує російських окупантів у Бахмуті", – зауважили в ГУР.

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На кадрах, опублікованих розвідкою, можна побачити Абдулу Хакіма, який до повномасштабного російського вторгнення був керівником групи "Аджнад аль-Кавказ" в Сирії.

Після вторгнення росіян 24 лютого група Хакіма стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія. Це добровольчий підрозділ в складі українського Інтернаціонального легіону ГУР МО України.

У розвідці повідомили, що 15 жовтня Абдулу Хакіма возвели в ранг полковника Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія.

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