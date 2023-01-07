В ГУР показали, как чеченские добровольцы сражаются против оккупантов в Бахмуте

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало кадры работы чеченских добровольцев, которые помогают освобождать от российских оккупантов Бахмут. Бойцы из Чечни воюют с россиянами в составе добровольческого подразделения, являющегося частью украинского Интернационального легиона ГУР МО Украины.

В разведке отметили, что чеченские добровольцы воюют за Украину в самых горячих точках фронта. В частности, они помогают освободить и Донецкую область.

"Чеченские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Интернационального легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины в самых горячих точках фронта. Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким. В настоящее время чеченское подразделение Легиона уничтожает российских кафиров в Бахмуте", — отметили в ГУР.

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На кадрах, опубликованных разведкой, можно увидеть Абдулу Хакима, до полномасштабного российского вторжения являвшегося руководителем группы "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии.

После вторжения россиян 24 февраля группа Хакима стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия. Это добровольческое подразделение в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО Украины.

В разведке сообщили, что 15 октября Абдулла Хакима возвели в ранг полковника Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.

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