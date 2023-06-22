В ГУР прокоментували обстріл чонгарського мосту: 'Далі буде'

Зранку 22 червня на межі Херсонської області та окупованого Криму було пошкоджено чонгарський міст та залізничний міст в селищі Сиваш неподалік Чонгара. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували подію.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі 24 каналу назвав інцидент "планомірною роботою Сил безпеки".

"Зараз триває робота і її буде продовжено. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади на цих територіях", – сказав він.

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Юсов пообіцяв росіянам нові "сюрпризи": "Можу лише коментувати, що продовження слідує", – додав представник ГУР.

Відео дня

Нагадаємо, 22 червня російські окупанти у соцмережах опублікували фото та відео пошкоджень чонгарського мосту. Гауляйтери Криму та Херсонської області заявили, що Чонгарський міст обстріляли ракетами Storm Shadow. Крим із Херсонською областю з'єднують три дороги: дві в районі Армянська (через Каланчак та Чаплинку) та одна в районі Джанкоя через Чонгар. Дорогу через Чонгарський міст окупанти використовували для перевезення військової техніки в Запорізьку область.

Чонгарський міст сьогодні був атакований (як заявляють окупанти – ракетами великої дальності Storm Shadow). Ще один удар припав по залізничному мосту в селищі Сиваш неподалік Чонгара.

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