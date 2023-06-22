Міст в Чонгарі, який веде в Крим, підірвано: з’явились перші фото

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про удар по Чонгарському мосту. Зазначається, що автомобільний рух припинено.

російські ЗМІ повідомляють, що під "ракетний обстріл ЗСУ" потрапили декілька мостів між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

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Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що на місці влучань "вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу".

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"Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години", – додав він.

"Радник голови Криму" Олег Крючков попросив на період обстеження конструкцій Чонгарського мосту обирати для поїздок із Криму до Запорізької та Херсонської області маршрут через Армянськ.

Чонгарський міст зʼєднує Крим з материковою Україною. Цим мостом російські бойовики переправляли свою військову техніку та озброєння о південних областей України.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що Україна поверне усі окуповані російськими бойовиками території. Він не сумнівається, що Крим буде деокуповано.

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