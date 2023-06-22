Мост в Чонгаре, ведущий в Крым, взорван: появились первые фото

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту. Отмечается, что автомобильное движение приостановлено.

российские СМИ сообщают, что под "ракетный обстрел ВСУ" попали несколько мостов между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

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Так называемый "председатель Крыма" Сергей Аксенов заявил, что на месте попаданий "взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса".

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"Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа", – добавил он.

"Советник председателя Крыма" Олег Крючков попросил на период обследования конструкций Чонгарского моста выбирать для поездок из Крыма в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.

Чонгарский мост объединяет Крым с материковой Украиной. Этим мостом русские боевики переправляли свою военную технику и вооружение в южные области Украины.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что Украина вернет все оккупированные российскими боевиками территории. Он не сомневается, что Крым будет деоккупирован.

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