Буданов: 'Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт'

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що війна для України закінчиться перемогою. Він упевнений, що нам вдасться повернутися усі окуповані російськими бойовиками території.

В інтерв'ю "РБК-Україна" Буданов зазначив, що власні прогнози щодо "весняного контрнаступу" він не переглядатиме. "Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось", – зауважив керівник ГУР.

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На питання, чи зможуть наші західні союзники, якщо Україна досягне успіхів під час цієї наступальної операції, сповільнити чи призупинити постачання військової допомоги, Буданов відповів: "Теоретично – можуть. Чи станеться це насправді – я так не думаю станом на зараз. Крім того, все ж таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже понад рік. Так, ми досить залежні від обсягів постачання. Але якщо якась з країн вирішить сповільнити темпи – хтось замінить це місце. Будемо шукати варіанти. Але зрештою я думаю, що так не станеться".

Що стосується контрнаступу, Буданов вважає, що обговорення цього питання у широких колах дещо ускладнює роботу нашим захисникам. "Але це ж має і зворотний бік. Як накручують наше суспільство – ось скоро підемо в атаку, всіх звільнимо, все звільнимо, знищимо ворогів і так далі, так само це впливає і на противника. Їхня маса теж усе це дивиться. Ви ж подивіться, що в них у цих їхніх дурнуватих пабліках робиться – у них страх, вони бояться. Тобто тут є як плюси, так і мінуси", – додав керівник ГУР.

Буданов наголосив, що будь-яка інформація про наступальні операції вона не для широкого загалу.

"Я думаю, що достатні обсяги території будуть повернуті силовим шляхом під час цієї операції. На яких напрямках, що саме і як – від цього я утримаюсь, вибачте", – додав він.

На питання, чи здатна росія зважитися на використання ядерного удару по Україні, коли наші захисники повернуть Крим, очільник розвідки відповів коротко та впевнено, що цього не станеться.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року.

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