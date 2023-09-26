У Єрусалимі знайшли древнє місце віком 2000 років, де, згідно з біблійними записами, Ісус зцілив сліпого

Під час археологічних розкопок виявлено знамените місце, де, як кажуть, Христос зцілив сліпого. Купіль Сілоам знайшли після того, як більше 2000 років була покрита пустелею.

Про це пише Express.

Силоамський ставок, розміри якого сягали понад 5 тисяч квадратних метрів, постачав Місто Давида проточною водою, і його відкриття має велике значення для християнської спільноти.

"Постійні розкопки в Місті Давида, історичному місці біблійного Єрусалиму, зокрема Силоамської купелі і Дороги паломників, служать одним із найвагоміших підтверджень цієї спадщини і тисячолітніх зв'язків євреїв і християн з Єрусалимом. Це не лише віровчення, але і історичний факт", - сказав Зєєв Оренштейн, директор з міжнародних справ Фонду "Місто Давида".

Читайте також: У Японії виявили руїни резиденції легендарної імператриці Кокен

Згідно з уривком з Євангелія від Іоанна, ця купіль була місцем, де Ісус відновив зір сліпому.

"Це не просто символічне місце для багатьох віруючих людей. Це фактично історична спадщина Єрусалиму, і відкрити це місце в розкопках - це неймовірне досягнення. Для тих, хто сумнівається в історичності біблійної спадщини, це дозволяє буквально доторкнутися до тисячолітньої спадщини в Єрусалимі", - підкреслив він.

Нагадаємо, у Замбії знайшли дерев’яну споруду віком 476 тисяч років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!