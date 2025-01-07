У Єрусалимі школяр під час екскурсії знайшов унікальний артефакт (фото)

Під час шкільної екскурсії в районі Ейн-Керем, що на західній околиці Єрусалима, 10-річний хлопчик зробив несподіване археологічне відкриття. Негорай Нір, учень зі школи в Кір’ят-Хайовелі, знайшов хрест-медальйон віком понад 100 років.

Як повідомляє Ізраїльське управління старожитностей (IAA), ця знахідка підкреслює значення Єрусалима як місця паломництва протягом століть. Хлопчик одразу повідомив про знахідку відповідні служби, які підтвердили унікальність артефакту.

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Школяр в Єрусалимі знайшов під час екскурсії артефакт. Джерело: Israel Antiquities Authority

Школяр в Єрусалимі знайшов під час екскурсії артефакт. Джерело: Israel Antiquities Authority

Школяр в Єрусалимі знайшов під час екскурсії артефакт. Джерело: Israel Antiquities Authority

За словами Негорая, він помітив блискучий предмет у бруді, коли відійшов від групи під час пошуку їстівних рослин. Хлопчик підібрав його, не підозрюючи, що знайшов рідкісний хрестик із мікромозаїкою. Медальйон виготовлений у Римі близько 1800 року, що робить його цінним свідченням історії християнських паломництв.

Як зазначають в IAA, хрест виготовлено за складною технікою, що потребує високої майстерності. Артефакт створений із використанням скла та крихітних дорогоцінних каменів, укладених з надзвичайною точністю, аби утворити мініатюрні візерунки. Доктор Аміт Реем, археолог з IAA, припускає, що хрест міг належати паломнику з Європи, який відвідував Ейн-Керем, або ж був придбаний безпосередньо в Єрусалимі.

Школяр в Єрусалимі знайшов під час екскурсії артефакт. Джерело: Israel Antiquities Authority

Школяр в Єрусалимі знайшов під час екскурсії артефакт. Джерело: Israel Antiquities Authority

Школяр в Єрусалимі знайшов під час екскурсії артефакт. Джерело: Israel Antiquities Authority

Ейн-Керем давно асоціюється з християнством і вважається місцем народження Івана Хрестителя. Цей район відомий двома старовинними церквами — церквою Відвідин і церквою Святого Іоанна, які приваблювали паломників протягом століть. Хрестик, знайдений у цьому місці, підтверджує важливість району для християнських мандрівників.

Попри свій історичний контекст, хрест не вважається старожитністю за ізраїльським законодавством, оскільки був виготовлений після 1700 року. Тому знахідка залишилася у власності хлопчика. Проте вона привернула значну увагу фахівців і туристів до історичної спадщини Ейн-Керем.

Директор IAA Елі Ескусідо подякував хлопчику за його уважність і оперативність у повідомленні про знахідку. Він зазначив, що ця подія ще раз підкреслює значення Єрусалима як центру християнського паломництва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

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