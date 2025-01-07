В Иерусалиме школьник во время экскурсии обнаружил уникальный артефакт (фото)

Во время школьной экскурсии в районе Эйн-Керем, что на западной окраине Иерусалима, 10-летний мальчик сделал неожиданное археологическое открытие. Негорай Нир, ученик из школы в Кирьят-Хайовеле, нашел крест-медальон возрастом более 100 лет.

Как сообщает Израильское управление древностей (IAA), эта находка подчеркивает значение Иерусалима как места паломничества на протяжении веков. Мальчик сразу сообщил о находке соответствующие службы, которые подтвердили уникальность артефакта.

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Школьник в Иерусалиме нашел во время экскурсии артефакт. Источник: Israel Antiquities Authority

Школьник в Иерусалиме нашел во время экскурсии артефакт. Источник: Israel Antiquities Authority

Школьник в Иерусалиме нашел во время экскурсии артефакт. Источник: Israel Antiquities Authority

По словам Негорая, он заметил блестящий предмет в грязи, когда отошел от группы во время поиска съедобных растений. Мальчик подобрал его, не подозревая, что нашел редкий крестик с микромозаикой. Медальон изготовлен в Риме около 1800 года, что делает его ценным свидетельством истории христианских паломничеств.

Как отмечают в IAA, крест изготовлен по сложной технике, требующей высокого мастерства. Артефакт создан с использованием стекла и крошечных драгоценных камней, уложенных с чрезвычайной точностью, чтобы создать миниатюрные узоры. Доктор Амит Реем, археолог из IAA, предполагает, что крест мог принадлежать паломнику из Европы, который посещал Эйн-Керем, или же был приобретен непосредственно в Иерусалиме.

Школьник в Иерусалиме нашел во время экскурсии артефакт. Источник: Israel Antiquities Authority

Школьник в Иерусалиме нашел во время экскурсии артефакт. Источник: Israel Antiquities Authority

Школьник в Иерусалиме нашел во время экскурсии артефакт. Источник: Israel Antiquities Authority

Эйн-Керем давно ассоциируется с христианством и считается местом рождения Иоанна Крестителя. Этот район известен двумя старинными церквями - церковью Посещений и церковью Святого Иоанна, которые привлекали паломников на протяжении веков. Крестик, найденный в этом месте, подтверждает важность района для христианских путешественников.

Несмотря на свой исторический контекст, крест не считается древностью по израильскому законодательству, поскольку был изготовлен после 1700 года. Поэтому находка осталась в собственности мальчика. Тем не менее она привлекла значительное внимание специалистов и туристов к историческому наследию Эйн-Керем.

Директор IAA Эли Эскусидо поблагодарил мальчика за его внимательность и оперативность в сообщении о находке. Он отметил, что это событие еще раз подчеркивает значение Иерусалима как центра христианского паломничества.

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