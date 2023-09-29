В Індії крокодили врятували собаку, що впав у річку (відео)

В Індії три крокодили виштовхнули з води бродячого собаку після того, як він впав в річку. Вони мордами штовхали пса до берега.

Про незвичайний випадок повідомляє наукове видання Journal of Threatened Taxa. Зазначається, що в Індії бездомний пес намагався втекти від зграї собак, що переслідувала його, та стрибнув у річку Савітрі.

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Однак тварина потрапила в ще більшу небезпеку, оскільки прямо поряд з місцем її падіння виявилося кілька великих крокодилів. Однак вони не напали на собаку, а почали мордами підштовхувати його до берега.

В результаті вони врятували собаку, який благополучно вибрався з води.

Цей випадок зацікавив вчених. Вивчивши історію, вони дійшли висновку, що крокодили були "дружні". В опублікованій статті автори стверджують, що порятунок собаки може свідчити про наявність у крокодилів зародків емоційного інтелекту.

"Крокодили були на відповідній для атаки відстані й могли легко з'їсти собаку, проте ніхто з них не ініціював напад, натомість вони підштовхнули собаку до берега, демонструючи відсутність голоду", – зауважили автори дослідження.

Тим часом у США чотириметровий алігатор кинувся на дівчат-скаутів, що плавали у водоймі природного парку.

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