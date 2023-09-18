У США величезний алігатор накинувся на дівчат, що плавали в озері (відео)

У штаті Техас в США чотириметровий алігатор кинувся на дівчат-скаутів, що плавали у водоймі природного парку.

Як повідомляє KPRC-TV, інцидент стався в державному природному парку Huntsville State Park. Загін місцевих дівчаток-скаутів вирушив на озеро Рейвен. Діти мали дослідити природу парку, навчитися ловити рибу та переночувати у наметах у лісі.

Відео дня

Зазначається, що дівчата перебували у спеціально обгородженій мережею зоні для купання, аж раптом з води виринув великий алігатор. Він одразу ж попрямував до дітей, перебравшись через огородження.

Як помітно з відео, дорослі з берега почали кричати та закликати дітей терміново виходити з води. Керівник групи Ніколь Гленн кинулася напереріз алігатору, аби захистити дівчат.

Читайте також: У небі в США помітили таємничий об'єкт, схожий на НЛО (відео)

Ніколь прокоментувала: "Я фотографувала, коли помітила у воді колоду, яка виявилася не колодою". Вона запевняє, що алігатор був просто величезним, а його голова була шириною як два її тулуби.

Видання зазначає, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дівчатка зізналися, що їм знадобилося кілька годин, щоб заспокоїтися і прийти до тями після пережитого.

Наразі службовці парку закрили озеро для купання. Представник Департаменту парків та дикої природи Техасу розповів, що у цьому парку виловили вже кількох алігаторів. Після вилову їх переміщають подалі від парку.

Нагадаємо, у Бразилії до ветеринарної клініки потрапила тварина, що зовні нагадувала одночасно і лисицю, і собаку. З'ясувалося, що це гібрид цих тварин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!