В США огромный аллигатор набросился на плавающих в озере девочек (видео)

В штате Техас в США четырехметровый аллигатор устремился на девушек-скаутов, плававших в водоеме природного парка.

Как сообщает KPRC-TV, инцидент произошел в государственном природном парке Huntsville State Park. Отряд местных девочек-скаутов отправился на озеро Рейвен. Дети должны были исследовать природу парка, научиться ловить рыбу и переночевать в палатках в лесу.

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Отмечается, что девушки находились в специально огороженной сетью зоне для купания, и вдруг из воды вынырнул большой аллигатор. Он сразу же направился к детям, перебравшись через ограждение.

Как видно из видео, взрослые с берега начали кричать и призывать детей срочно выходить из воды. Руководитель группы Николь Гленн бросилась наперерез аллигатору, чтобы защитить девушек.

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Николь прокомментировала: "Я фотографировала, когда заметила в воде бревно, которое оказалось не бревно". Она уверяет, что аллигатор был просто огромным, а его голова была шириной как два ее туловища.

Издание отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал. Девочки признались, что им понадобилось несколько часов, чтобы успокоиться и прийти в себя после пережитого.

В настоящее время служащие парка закрыли озеро для купания. Представитель Департамента парков и дикой природы Техаса рассказал, что в этом парке выловили уже несколько аллигаторов. После отлова их перемещают подальше от парка.

Напомним, в Бразилии в ветеринарную клинику попало животное, внешне напоминавшее одновременно и лису, и собаку. Выяснилось, что это гибрид этих животных.

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