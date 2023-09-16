Единственный в мире: в Бразилии ученые зафиксировали гибрид лисы и собаки (фото и видео)

В Бразилии в ветеринарную клинику попало животное, внешне напоминавшее одновременно и лису, и собаку. Выяснилось, что это гибрид этих животных.

Как сообщает IFLScience, это первый задокументированный случай гибридизации между домашней собакой и пампасской лисой.

Отмечается, что в 2021 году животное сбила машина и была доставлена в Центр сохранения и реабилитации диких животных в ветеринарной больнице Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии.

Читайте также: Исследования ученых: растения кричат, когда испытывают стресс

Учитывая ее необычный вид и характеристики, похожие как на собаку, так и на дикую собаку, команда решила исследовать генетику особи, чтобы узнать больше о ней.

Видео дня

Ученые выяснили, что в Риу-Гранди-ду-Сул обитают четыре вида диких псовых, которые могли стать причиной появления гибридной особи. Первая, кустарниковая собака, как известно, имеет ареал, не включающий территорию, где была найдена особь. Таким образом, осталось три вида, обитающих в более широкой территории вокруг Вакарии, где была найдена особь: гривастый волк, лиса-крабоед и пампасская лиса.

Первый вид был исключен, поскольку это самый вид псовых в Южной Америке, а форма и размер не соответствовали внешнему виду особи. Две другие, крабоидная лиса и пампасская лиса, имеют общий вид, похожий на особь, но обе имеют серый мех, тогда как особь – темно-черная с несколькими белыми волосками.

Команда проанализировала генетику гибридизированной особи и сравнила с тремя возможными видами псовых, найденных в этом районе, и домашними собаками, а также размножением между самими видами. Они обнаружили, что особь имеет 76 хромосом, в то время как домашняя собака имеет 78, а пампасская лиса – 74. Таким образом, гибридизация двух даст особь с 76 хромосомами.

После генетического анализа результаты показали, что пампасская лиса и домашняя собака были вероятными родителями особи, которая и является их гибридом. Результаты показывают, что пампасская лиса была ее матерью, а отцом – домашняя собака неизвестной породы.

После лечения животное перевезли в природоохранный центр под названием Mantenedouro São Braz в городе Санта-Мария. В этом году она скончалась по неизвестным причинам.

Ранее учёные выяснили, что собаки действительно слышат нас даже во время сна.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!