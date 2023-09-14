Исследования ученых: растения кричат, когда испытывают стресс

Ученые говорят, что в состоянии стресса некоторые растения начинают вибрировать, но они не пришли к единому мнению, могут ли эти вибрации стать звуковыми волнами.

В недавнем исследовании Тель-Авивского университета говорится, что растения издают ультразвук, передавая то, что им нужно. Как сообщает Cell.com, говорится, что в эксперименте растения томата и табака подвергались стрессовым воздействиям сначала в звукоизолированной камере, а затем в теплице.

Стрессовое действие оказывалось двумя способами: растения либо не поливали длительное время, либо обрезали им стебли. Собрав достаточно данных, ученые даже смогли научить компьютер различать звуки, издаваемые засыхающим и обрезанным контрольным растением.

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Ученые выяснили, что растения обычно издают звуки, когда находятся в состоянии стресса и что каждое растение и каждый тип стресса ассоциируется с определенным идентифицированным звуком.

"Хотя звуки, издаваемые растениями, незаметны для человеческого уха, они, вероятно, могут услышать разные животные, такие как летучие мыши и мыши и насекомые", — отмечают авторы эксперимента.

Ультразвуковые микрофоны разместили на расстоянии около 10 см от растений и обнаружили, что они могут издавать звуки частотой до 20-250 кг путем колебаний воздуха. Поскольку человек может слышать до 16 килогерцев, эти звуки остались незамеченными.

Исследовательская группа изучила записи с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые смогли определить разницу между звуками, издаваемыми растениями. Растения издавали более громкие крики, если они испытывали сильный стресс.

"Неподверженные стрессу растения издавали в среднем менее одного звука в час, тогда как стрессовые растения - как обезвоженные, так и поврежденные - издавали десятки звуков каждый час", — говорит исследователь Лайлах Хадани.

Ученые хотят применить эти знания в сельском хозяйстве и фермерстве, чтобы лучше ухаживать за посевами. Хадани говорит, что им просто нужны "правильные инструменты – например датчики, которые сообщат фермерам, когда растениям нужен полив".

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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