Дослідження вчених: рослини кричать, коли відчувають стрес

Вчені кажуть, що в стані стресу деякі рослини починають вібрувати, але науковці не дійшли єдиної думки, чи можуть ці вібрації стати звуковими хвилями.

У недавньому дослідженні Тель-Авівського університету йдеться про те, що рослини видають ультразвук, передаючи те, що їм потрібно. Як повідомляє Cell.com, йдеться, що в експерименті рослини томату і тютюну піддавалися стресовим впливам спочатку у звукоізольованій камері, а потім в теплиці.

Стресова дія виявлялася двома способами: рослини або не поливали тривалий час, або обрізали їм стебла. Зібравши достатньо даних, вчені навіть змогли навчити комп'ютер розрізняти звуки, що видаються контрольною рослиною, що засихає та обрізається.

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Науковці з'ясували, що рослини зазвичай видають звуки, коли перебувають у стані стресу, і що кожна рослина та кожен тип стресу асоціюється з певним ідентифікованим звуком.

"Хоча звуки, що видаються рослинами, непомітні для людського вуха, вони, ймовірно, можуть почути різні тварини, такі як кажани, миші та комахи", – зазначають автори експерименту.

Ультразвукові мікрофони розмістили на відстані близько 10 см від рослин і виявили, що вони можуть видавати звуки частотою до 20-250 кілогерц шляхом коливань повітря. Оскільки людина може чути лише до 16 кілогерців, ці звуки залишилися непоміченими.

Дослідницька група вивчила записи за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, які спромоглися визначити різницю між звуками, що видаються рослинами. Рослини видавали гучніші крики, якщо вони відчували сильний стрес.

"Несхильні до стресу рослини видавали в середньому менше одного звуку на годину, тоді як стресові рослини – як зневоднені, так і пошкоджені – видавали десятки звуків щогодини", – каже дослідник Лайлах Хадані.

Вчені хочуть застосувати ці знання у сільському господарстві та фермерстві, щоб краще доглядати посіви. Хадані каже, що їм просто потрібні "правильні інструменти – наприклад датчики, які повідомлять фермерам, коли рослинам потрібен полив".

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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