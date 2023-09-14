Які рослини висадити у вазоні, щоб залучити гроші в будинок

Фен-шуй – це стародавнє китайське вчення про гармонію людини з навколишнім середовищем. За його вченням, правильне розташування предметів у просторі може сприяти залученню удачі, багатства та інших благ.

Одним зі способів залучення достатку в будинок по фен-шуй є використання кімнатних рослин. Деякі рослини вважаються символами багатства та процвітання, і їхня наявність у домі може сприяти позитивним змінам у фінансовій сфері.

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Ось деякі з найпопулярніших кімнатних рослин, які залучають достаток по фен-шуй:

Пахіра – дерево, яке символізує достаток і успіх. Його можна розмістити в будь-якому кутку будинку, але найкраще – в зоні багатства (південно-східний сектор).

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Бамбук – ще один символ багатства та процвітання. Його можна вирощувати в горщику або в акваріумі. Вважається, що чим більше стеблин бамбука, тим більше багатства він може залучити.

Товстянка (красула) – рослина, яка символізує гроші. Її листя схоже на монети, тому її часто називають деревом грошей. Товстянку можна розмістити на підвіконні у південно-східному секторі будинку.

Фіалка – рослина, яка символізує багатство та любов. Її можна розмістити в будь-якому кутку будинку.

Спатифілум – рослина, яка символізує достаток і родючість. Її можна розмістити в зоні кохання (південно-західний сектор).

Крім того, фен-шуй рекомендує дотримуватися наступних правил при розміщенні кімнатних рослин:

Рослини повинні бути здоровими та доглянутими.

Не слід розміщувати рослини в місцях, де вони можуть пошкодитися або де на них будуть потрапляти прямі сонячні промені.

Рослини не повинні бути занадто високими, щоб не заважати потоку енергії Ци.

Звичайно, віра в те, що кімнатні рослини можуть залучити достаток, є особистою справою кожного. Але якщо ви хочете спробувати це, фен-шуй пропонує вам широкий вибір рослин, які можуть вам допомогти.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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