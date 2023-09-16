Єдиний у світі: у Бразилії вчені зафіксували гібрид лисиці та собаки (фото й відео)

У Бразилії до ветеринарної клініки потрапила тварина, що зовні нагадувала одночасно і лисицю, і собаку. З'ясувалося, що це гібрид цих тварин.

Як повідомляє IFLScience, це перший задокументований випадок гібридизації між домашнім собакою та пампаською лисицею.

Зазначається, що 2021 року тварину збила машина і її доставили до Центру збереження та реабілітації диких тварин у ветеринарній лікарні Федерального університету Ріу-Ґранді-ду-Сул у Бразилії.

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Враховуючи її незвичайний вигляд і характеристики, схожі як на собаку, так і на дикого пса, команда вирішила дослідити генетику особини, щоб дізнатися більше про неї.

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Вчені з'ясували, що у Ріу-Ґранді-ду-Сул живуть чотири види диких псових, які могли стати причиною появи гібридної особини. Перший, чагарниковий собака, як відомо, має ареал, який не включає територію, де була знайдена особина. Таким чином, залишилося три види, які живуть у ширшій території навколо Вакарії, де була знайдена особина: гривастий вовк, лисиця-крабоїд і пампаська лисиця.

Перший вид був виключений, оскільки це найбільший вид псових у Південній Америці, а форма та розмір не відповідали зовнішньому вигляду особини. Дві інші, крабоїдна лисиця та пампаська лисиця, мають загальний вигляд, схожий на особину, але обидві мають сіріше хутро, тоді як особина – темно-чорна з кількома білими волосками.

Команда проаналізувала генетику гібридизованої особини та порівняла з трьома можливими видами псових, знайдених у цьому районі, і домашніми собаками, а також – розмноженням між самими видами. Вони виявили, що особина має 76 хромосом, у той час, як домашня собака має 78, а пампаська лисиця – 74. Таким чином, гібридизація двох дасть особину з 76 хромосомами.

Після генетичного аналізу результати показали, що пампаська лисиця та домашня собака були ймовірними батьками особини, яка і є їх гібридом. Результати показують, що пампаська лисиця була її матір’ю, а батьком – домашній собака невідомої породи.

Після лікування тварину перевезли до природоохоронного центру під назвою Mantenedouro São Braz у місті Санта-Марія. Цього року вона померла з невідомих причин.

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