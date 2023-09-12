Вчені з'ясували, що собаки дійсно чують нас навіть під час сну

Собачі здібності до розуміння продовжують дивувати науковців, і нове пілотне дослідження свідчить про їхню здатність реагувати на голоси навіть у стані глибокого сну.

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У цьому дослідженні, проведеному етологами з Університету Етвеша Лоранда Хуба та їхніми колегами, брало участь 13 собак. Вони були підключені до пристроїв, що вимірюють хвильові реакції мозку, пов'язані з подіями, та були викладені різними звуками, включаючи собачі та людські голоси. Про це пише Sciense Alert.

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Це дослідження стало першим підтвердженням складної обробки слуху у собак під час сну. Собаки реагували на звуки навіть у стадії швидкого сну, визначаючи, чи були це голоси інших собак, чи людей та чи були ці голоси пов'язані з позитивними чи нейтральними емоціями.

Ці результати додають до списку подібностей між поведінкою собак і людей уві сні. Собаки використовують сон для зміцнення своїх спогадів та обробки емоцій, і їхній сон стає більш схожим на сон людей після приручення. Вони також страждають від різних розладів сну у старості, подібно до людей, які мають деменцію.

Це дослідження відкриває можливості для подальших досліджень нейробіології і можливостей спільного вивчення мозку ссавців з використанням собак у порівняльних дослідженнях.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свою собаку за поведінкою.

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