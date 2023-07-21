В Індії знайшли кинджал віком 2500 років, який належав досі не вивченій цивілізації

На півдні Індії, в штаті Таміл Наду, у селі Контагай археологи зробили вражаюче відкриття - у похоронній урні було знайдено іржавий залізний кинджал разом з рештками людських скелетів. Ця давня зброя мала за оцінками близько 2500 років і належала дуже цікавій, але ще недослідженій цивілізації.

Про це пише Smithsonian Magazine.

Знахідка, хоч і була вкрита іржею, все ж мала добре збережену дерев'яну рукоятку, яка здавалася "практично у своєму первісному вигляді". Меч мав вражаючу довжину - близько 40 сантиметрів.

"На жаль, він пошкоджений, але все ж можна дослідити цей артефакт. Вже очевидно, що цей тип зброї використовувався в період Сангама, що припадає на період від приблизно III століття до нашої ери до III століття нашої ери", - розповів Р. Сіванандам, директор Департаменту археології штату Таміл Наду.

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Для більш точного датування знахідки, кинджал відправили на експертизу до США.

Крім кинджалу, археологи знайшли низку інших захоплюючих артефактів. Там, де був знайдений кинджал, було розкопано безліч людських скелетів, кісток тварин, похоронні шкатулки, а також рештки різних структур із глиняними підлогами та кирпичними стінами.

Вчені припускають, що сучасне село Контагай колись може бути місцем розквіту розвиненої цивілізації.

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"За знахідками можна зробити висновок, що жителі цих земель знаходилися на значно вищому рівні розвитку в порівнянні з їхніми сучасниками. Вони займалися настільними іграми, мали свою писемність і володіли мовою "таміл-брахмі"", - повідомили експерти.

Існує припущення, що ця цивілізація може мати зв'язок зі знаменитими цивілізаціями долини Інда або Хараппа.

Нагадаємо, у Бразилії знайшли прикраси, що були виготовлені з кісток гігантського лінивця 25 тисяч років тому.

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