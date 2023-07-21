В Индии нашли кинжал в возрасте 2500 лет, принадлежавший до сих пор не изученной цивилизации

На юге Индии, в штате Тамил Наду, в селе Контагай археологи совершили поразительное открытие - в погребальной урне был найден ржавый железный кинжал вместе с остатками человеческих скелетов. Это древнее оружие имело по оценкам около 2500 лет и принадлежало очень интересной, но еще не исследованной цивилизации.

Об этом пишет Smithsonian Magazine.

Находка, хоть и была покрыта ржавчиной, все же имела хорошо сохранившуюся деревянную рукоятку, которая казалась "практически в своем первоначальном виде". Меч имел поразительную длину – около 40 сантиметров.

"К сожалению, он поврежден, но все же можно исследовать этот артефакт. Уже очевидно, что этот тип оружия использовался в период Сангама, приходящийся на период от примерно III века до нашей эры до III века нашей эры", - рассказал Р. Сиванандам, директор Департамента археологии штата Тамил Наду.

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Для более точной датировки находки кинжал отправили на экспертизу в США.

Кроме кинжала, археологи обнаружили ряд других увлекательных артефактов. Там, где был найден кинжал, было раскопано множество человеческих скелетов, костей животных, погребальные шкатулки, а также остатки разных структур с глиняными полами и кирпичными стенами.

Ученые предполагают, что современная деревня Контагай может быть местом расцвета развитой цивилизации.

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"По находкам можно заключить, что жители этих земель находились на значительно более высоком уровне развития по сравнению с их современниками. Они занимались настольными играми, имели свою письменность и владели языком "тамил-брахми"", - сообщили эксперты.

Есть предположение, что эта цивилизация может иметь связь со знаменитыми цивилизациями долины Инда или Хараппа.

Напомним, в Бразилии нашли украшения, изготовленные из костей гигантского ленивца 25 тысяч лет назад.

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