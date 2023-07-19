В США обнаружили 13000-летний каменный клинок (фото)

В США обнаружили древний артефакт, который, вероятно, связан с первыми людьми, заселившими Америку более 13 000 лет назад. Речь идет о лезвии отщепленного каменного ножа.

Находку сделали в реке Грейт-Пи-Ди. Об этом сообщает Carolina Coast Online.

Отмечается, что нож, вероятно, является продуктом культуры Кловиса, которая связана с первыми поселившимися на большей части Америки людьми, включая юго-восток примерно 13 500-12 800 лет назад.

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По словам экспертов, артефакт имеет длину около 6 дюймов и изготовлен из разновидности экзотического темно-серого кремня. Лезвие является самым большим артефактом палеоиндейцев, когда-либо найденным в Южной Каролине.

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Археологи, изучавшие лезвие, считают, что оно имело ручку, его носили в сухих кожаных ножнах, окрашенных охрой, и использовали для резки крупных животных.

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