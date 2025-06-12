В Індії розбився пасажирський літак: на борту перебувало 242 людини (фото, відео)

У четвер, 12 червня, пасажирський літак авіакомпанії Air India зазнав катастрофи неподалік аеропорту в місті Ахмедабад, розташованому в західній частині Індії. На борту перебували 242 пасажири.

Про це повідомляє India TV. За попередньою інформацією, лайнер Boeing 787-8 Dreamliner впав у житловому кварталі під час зльоту з міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабхая. Унаслідок інциденту в небо здійнявся густий дим.

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Літак виконував рейс з Ахмедабада до Лондона.

Компанія Air India прокоментувала подію у соціальній мережі X, зазначивши: "Ми наразі з’ясовуємо всі обставини". Більше деталей наразі не надано.

Офіційної інформації про загиблих або постраждалих поки що немає. На місці аварії працюють рятувальні служби та пожежники.

Нагадаємо, в результаті авіатрощі загинув президент Ірану.