В Іспанії знайшли унікальне взуття, яке носили римляни 2000 років тому (фото)

Під час археологічних розкопок в історичному римському місті Лукус Астурум, розташованому на півночі Іспанії, було знайдено римську сандалію, яка була виготовлена близько 2000 років тому. Цей давній артефакт відрізняється своєю унікальною орнаментикою та добре збереженими деталями.

Між першим і четвертим століттями нашої ери, Лукус Астурум було важливим адміністративним та комунікаційним центром на півночі Піренейського півострова. У 2021 році археологи під керівництвом Есперанси Мартін виявили великий будинок з центральним двором і колодязем.

Цього літа, під час поновлення розкопок, вони рішили зануритися в колодязь, використовуючи блоки, щоб уникнути можливого пошкодження знахідок на дні, повідомляє Arkeonews.

Читайте також: Учені показали взуття, яке носили люди 6200 років тому (фото)

Серед римських артефактів, знайдених всередині, особливо виділяється сандалія, втрачена людиною, яка, як вважають вчені, очищала колодязь близько 2000 років тому.

Ця сандалія є унікальною завдяки своїм прикрасам у вигляді кіл і овалів, а також стильному оформленню.

Сандалія добре збереглася протягом століть. Есперанса Мартін, археолог, яка очолила розкопки, зазначила: "Залишки, які ми знайшли, перебувають у винятковому стані через аноксію, створену глиняними осадами. Органічні матеріали добре збереглися завдяки цій атмосфері".

Сандалія зараз знаходиться в холодильнику для збереження та подальшої реставрації перед виставкою в Археологічному музеї Астурії.

Нагадаємо, в Індії знайшли гробницю віком 4000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!