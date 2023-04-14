В Іспанії виявили інструмент для шиття віком майже 40 тисяч років (фото)

В Іспанії археологи виявили інструмент, яким користувалися древні люди для пошиття одягу. Знахідка датується віком близько 39 600 років.

Цей інструмент допомагав шити вбрання за тисячі років до винайдення голки. Про це повідомляє Haaretz.

Зазначається, що це був уламок кістки стегна травоїдної тварини, ймовірно, коня. Дослідники змогли помітити на артефакті нерівні сліди проколів.

Читайте також: Шумерська жриця стала першим автором в історії – археологи розкрили подробиці

Артефакт був виявлений біля дельти струмка, який, можливо, став бурхливим під час сильного дощу. Інші знахідки в Gavà включають шість кам'яних інструментів.

Відео дня

"Виходячи з віку об’єкта та інших матеріальних культур, знайдених у зв’язку, це буде Homo sapiens, одна з перших Homo sapiens, яка з’явилася в Європі приблизно за 40 000 років до теперішнього часу", – розповіли дослідники.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!