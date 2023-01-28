В Іст-Лондоні гримуча змія народила двоголове маля (фото та відео)

У зміїному парку Venom Pit Snake Park, що в Іст-Лондоні (Південно-Африканська Республіка), гримуча змія народила 11 дитинчат. Одне з них народилося двоголовим.

Як повідомили на сторінці парку у Фейсбуці, двоголове маля вийшли мертвонародженим. Інші 10 дитинчат живі.

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"Як же нам пощастило, що одна з наших вагітних самок зелена гримуча змія народила двоголову дитину. Шкода, що це було мертвонароджене маля, але воно дивовижне на вигляд й справжнє", – зауважили в парку.

Відео дня

На фото та відео, які опублікував Venom Pit Snake Park у соцмережах, можна побачити, що двоголова змія була схожа на дві змії, сплетені між собою в істоту з одним хвостом.

У Venom Pit Snake Park проживають найнебезпечніші змій Африки, а також найрідкісніших у світі. Це один з найбільших парків змій в Африці.

Зелені або західні гримучі змії (Crotalus oreganus) є дуже отруйними. Вони полюють на птахів та невеликих ссавців, харчуються дрібними рептиліями та амфібіями. Малеча їсть комах.

Статевозрілі самки Crotalus oreganus народжують живих дитинчат. Інколи одразу до 25 штук.

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