В Ист-Лондоне гремучая змея родила двуглавого малыша (фото и видео)

В змеином парке Venom Pit Snake Park в Ист-Лондоне (Южно-Африканская Республика) гремучая змея родила 11 детенышей. Один из них родился двуглавым.

Как сообщили на странице парка в Фейсбуке, двухголовый малыш вышел мертворожденным. Остальные 10 детенышей живы.

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"Как же нам повезло, что одна из наших беременных самок зеленая гремучая змея родила двуглавого ребенка. Жаль, что это был мертворожденный малыш, но он удивительный с виду и настоящий", - отметили в парке.

Видео дня

На фото и видео, опубликованных Venom Pit Snake Park в соцсетях, можно увидеть, что двуглавая змея походила на две змеи, сплетенные между собой в существо с одним хвостом.

В Venom Pit Snake Park проживают самые опасные змей Африки, а также самые редкие в мире. Это один из самых больших парков змей в Африке.

Зеленые или западные гремучие змеи (Crotalus oreganus) очень ядовиты. Они охотятся за птицами и небольшими млекопитающими, питаются мелкими рептилиями и амфибиями. Малыш ест насекомых.

Половозрелые самки Crotalus oreganus рождают живых детенышей. Иногда сразу до 25 штук.

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