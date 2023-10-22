В Італії виявили давньогрецький шолом на місці жертвоприношень Афіні (фото)

Археологи виявили давньогрецький шолом в Акрополі Елеа-Велія, в Італії. Це третій шолом такого роду, який було виявлено на цьому місці.

Як повідомляє Greek Reporter, споруда, яку дослідники виявили на Акрополі у Велії, слугувала місцем жертвопринесення богині Афіні після значної битви при Алалії.

Морське протистояння відбулося між 541 і 535 роками до нашої ери в Тірренському морі поблизу Корсики та Сардинії, побачило перемогу греків над етрусками та карфагенянами.

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Дослідники припускають, що цей шолом був запропонований Афіні або після битви, або під час бурхливого періоду конфлікту. Стародавні грецькі шоломи мають характерний дизайн і майстерність.

Лише минулого року два шоломи шостого століття до нашої ери були знайдені на тому самому місці у Велії, а неймовірно добре збережений шолом був знайдений поблизу узбережжя Егейського моря/

Нагадаємо, у Фінляндії виявили меч хрестоносців 12-го століття.

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