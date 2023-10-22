В Италии обнаружили древнегреческий шлем на месте жертвоприношений Афине (фото)

Археологи обнаружили древнегреческий шлем в Акрополе Элеа-Велия, в Италии. Это третий шлем такого рода, обнаруженный на этом месте.

Как сообщает Greek Reporter, сооружение, которое исследователи обнаружили на Акрополе в Велии, служило местом жертвоприношения богини Афине после значительной битвы при Алалии.

Морское противостояние произошло между 541 и 535 годами до нашей эры в Тирренском море близ Корсики и Сардинии, увидело победу греков над этрусками и карфагенянами.

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Исследователи предполагают, что этот шлем был предложен Афине либо после битвы, либо во время бурного периода конфликта. Древние греческие шлемы обладают характерным дизайном и мастерством.

Только в прошлом году два шлема шестого века до нашей эры были найдены на том же месте в Велии, а невероятно хорошо сохранившийся шлем был найден у побережья Эгейского моря/

Напомним, в Финляндии обнаружили меч крестоносцев 12 века.

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