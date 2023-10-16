В Норвегии семья во дворе случайно обнаружила могилу викингов с украшениями в возрасте 1200 лет (фото)

Могилу викингов обнаружили в саду на норвежском острове Йомфруланд в Крагере. Члены семьи Аасвик пытались найти пропавшее кольцо с помощью металлоискателя.

Как сообщает Kulturarv и Vestfold og Telemark fylkeskommune ("Культурное наследие в округах Вестфолл и Телемарк") в Фейсбуке, металлоискатель помог найти могилу викингов, которой 1200 лет. Здесь была похоронена женщина. В могиле лежали украшения.

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Эта могила находилась под большим деревом в семейном саду. Когда сокровища были найдены, семья обратилась к местным властям. Специалисты приехали на раскопки. В могиле были найдены две хорошо сохранившиеся пряжки.

Археолог Вибеке Лиа заметил: "Это первая материальная находка, которую мы имеем из эпохи викингов в Йомфруланде". К этому времени археологи лишь предполагали, что остров Йомфруланд был заселен в эпоху викингов.

Благодаря открытию пряжек, которые на основе стиля можно датировать примерно 800 годом нашей эры, можно установить, что люди жили на Йомфруланде также в эпоху викингов, добавил ученый.

Напомним, в Британии была обнаружена экспериментальная катапульта времен Второй мировой войны.

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