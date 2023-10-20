В Финляндии обнаружили меч крестоносцев 12 века (фото)

В юго-западном городе Сало в Финляндии землевладелец наткнулся на древнее кладбище. Также он обнаружил железный меч и коллекцию могил, происходящих из эпохи крестоносцев в Финляндии 12 века.

Это первая проверенная находка захоронения, происходящая с конца железного века в долине реки Салонеки. Меч имеет прямую рукоятку в форме стержня и трехгранное овальное навершие, сообщает Ancient Origins.

Также были найдены ножны меча крестоносцев вместе с фрагментами лезвия другого меча. Наиболее примечательной находкой в коллекции является кожаный пояс, украшенный бронзовыми бусинами.

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Кожаный пояс сам по себе является сокровищницей: тридцать квадратных бронзовых бусин, причудливо украшенных розеточными узорами. Он также включал в себя несколько крестообразных подвесок, пряжку, многочисленные головы животных, а также перегородки для пояса.

Хотя кожаные компоненты пояса частично сохранились, есть также многочисленные остатки ткани, связанные с одеждой умершего, сохранились рядом с бронзовыми украшениями.

Могилы раскопали возле средневековой каменной церкви. Умершие были похоронены согласно христианским обычаям, и, как отмечает Руохонен, близость места к этой церкви свидетельствует о существовании гораздо более раннего церковного присутствия в этом районе, что бросает вызов предыдущим предположениям. Основание приходской церкви Перттели раньше датировали XV веком.

Напомним, археологи нашли в Италии останки женщины, с которой Да Винчи писал Мона Лизу.

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