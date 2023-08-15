В Італії рятувальник випадково виявив у морі давню амфору (фото)

В Італії рятувальник випадково став археологом, коли виявив у морі стародавню амфору. Це сталося на набережній Латіни.

Чоловік натрапив на шийку стародавньої амфори, яка датується ІІ століттям до нашої ери. Рятувальник негайно доставив знахідку береговій охороні для проведення всіх необхідних перевірок, повідомляє ANSA.

Рятувальник обережно зібрав шийку амфори, закріпив її та зв’язався з морським управлінням берегової охорони. Відкриття відбулося на лівій стороні узбережжя столиці Понтійського моря, на висоті шостого переходу.

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Знахідка, чудово збережена, таким чином, датується римськими часами, ймовірно, потрапивши на Понтійський пляж течією. Цей тип амфор використовувався в стародавні часи для морського транспортування вина, олії та інших товарів торговельними шляхами, що межували з Італією.

Раніше поблизу Австралії знайшли акулу-демона з білими очима.

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