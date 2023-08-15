В Италии спасатель случайно обнаружил в море давнюю амфору (фото)

В Италии спасатель случайно стал археологом, обнаружив в море древнюю амфору. Это произошло на набережной Латины.

Мужчина наткнулся на горлышко древней амфоры, которая датируется II веком до нашей эры. Спасатель немедленно доставил находку береговой охране для проведения всех необходимых проверок, сообщает ANSA.

Спасатель осторожно собрал горлышко амфоры, закрепил ее и связался с морским управлением береговой охраны. Открытие прошло на левой стороне побережья столицы Понтийского моря, на высоте шестого перехода.

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Находка, прекрасно сохранённая, таким образом, датируется римскими временами, вероятно, попав на Понтийский пляж течением. Этот тип амфор использовался в древние времена для морской транспортировки вина, масла и других товаров граничащими с Италией торговыми путями.

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