В Ізраїлі археологи виявили сховок візантійських золотих монет (фото)

В Ізраїлі археологи виявили секретний сховок монет візантійської епохи в кам'яній стіні в стародавньому місті Баніас. Монети виготовлені з чистого золота та датуються 635 роком нашої ери.

Монети містять портрети імператорів Фоки та Іраклія. Експерти вважають, що ці монети були заховані під час завоювання регіону мусульманами, наприкінці правління Іраклія, повідомляє Greek city times.

Розкопки проводилися на Голанських висотах, території, яку Ізраїль захопив у Сирії під час Шестиденної війни. Знахідка дає змогу зрозуміти історичний контекст регіону того часу, проливаючи світло на бурхливий період конфліктів і завоювань.

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Власник цих монет міг сховати їх, боячись війни, з надією одного разу повернутися, щоб повернути свої статки.

Це відкриття дає короткий знімок минулого, демонструючи невизначені часи та виклики, з якими стикалися люди в періоди війни та потрясінь.

Нагадаємо, в Індії знайшли гробницю віком 4000 років.

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