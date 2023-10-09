В Израиле археологи обнаружили тайник с византийскими золотыми монетами (фото)

В Израиле археологи обнаружили секретный тайник монет византийской эпохи в каменной стене в древнем городе Баниас. Монеты изготовлены из чистого золота и датируются 635 годом нашей эры.

Монеты содержат портреты императоров Фоки и Ираклия. Эксперты считают, что эти монеты были спрятаны во время завоевания региона мусульманами в конце правления Ираклия, сообщает Greek city times.

Раскопки производились на Голанских высотах, территории, которую Израиль захватил в Сирии во время Шестидневной войны. Находка позволяет понять исторический контекст региона того времени, проливая свет на бурный период конфликтов и завоеваний.

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Владелец этих монет мог скрыть их, боясь войны, с надеждой однажды вернуться, чтобы вернуть свое состояние.

Это открытие дает краткий снимок прошлого, демонстрируя неопределенные времена и вызовы, с которыми сталкивались люди в периоды войны и потрясений.

Напомним, в Индии нашли гробницу в возрасте 4000 лет.

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