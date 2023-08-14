У Казахстані археологи розкопали 2000-річну піраміду зі скарбами

Археологи з Євразійського національного університету (ЄНУ) виявили шестикутну піраміду, яка датується раннім бронзовим віком приблизно 2000 року до нашої ери.

Піраміда була виявлена на археологічній ділянці Кирикунгир, яка знаходиться біля села Токтамис, розташованого в Абайській області Казахстану.

Попередні розкопки, проведені з 2014 року, виявили скупчення курганів часів гун і сак, які містять поховальні відкладення керамічних посудин, жертвоприношень їжі та бронзових намистин, повідомляється на сайті ЄНУ.

"Піраміда побудована з високою точністю", — сказав Улан Уміткалієв з кафедри археології та етнології ЄНУ. За його словами, це дуже витончена і складна структура.

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За словами дослідників, структура має шестикутну форму, кожна з шести сторін має 12,8 метра у довжину. В інтер'єрі є кілька круглих елементів, а на зовнішніх стінах зображені тварини, зокрема зображення коней.

Під час розкопок також було знайдено кераміку, золоті сережки та різні прикраси.

"Виявлення кінських кісток навколо споруди свідчить про те, що це було пов’язано з культом коня, важливої ​​тварини, яку обожнювали люди, що населяли євразійський степ", – зазначають в Інституті.

Відкриття піраміди є значним, оскільки це найдавніша піраміда, виявлена ​​в Казахстані. Це також свідчить про високий рівень розвитку культури жителів євразійського степу в бронзовому віці.

Археологи продовжують розкопки, і вони сподіваються знайти більше інформації про призначення піраміди та її культурне значення.

Нагадаємо, у Китаї знайшли дивний череп, якому сотні тисяч років.

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