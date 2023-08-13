У Сербії шахтарі під час робіт знайшли давній римський корабель ІІІ-IV століття

У Сербії, шахтарі, які працювали в великому вугільному кар'єрі, натрапили на цікаву археологічну знахідку. Після виявлення деревини у своєму місці роботи, було викликано археологів, які виявили, що на цьому місці колись існувало римське поселення під назвою Вімінаціум.

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Після ретельного очищення піску та ґрунту зі старовинної дерев'яної конструкції, дослідники розкрили вражаючу знахідку – величезний корабель завдовжки 13 метрів. За повідомленням Reuters, це відкриття сталося в районі, де вже раніше була знайдена аналогічна археологічна пам'ятка у 2020 році.

Археологи припускають, що знайдений корабель міг належати до річкового флоту, що обслуговував римське місто Вімінаціум – розгалужене та високорозвинене місто, де проживало близько 45 тисяч осіб. Вважається, що це місто мало розмаїті пам'ятки, такі як іподром, палац, храми, амфітеатр, лазні, майстерні та інші.

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Міомір Корац, провідний археолог, висловив припущення, що датування корабля може бути приблизно III або IV століттям н.е., коли Вімінаціум був столицею римської провінції Верхня Мезія і мав порт біля Дунаю.

Зазначимо, що археологічні розкопки у Вімінаціумі тривають з 1882 року, але поки що досліджено лише 5% всієї площі поселення. Вчені стверджують, що територія цього стародавнього міста складає 450 гектарів, що перевищує площу Центрального парку у Нью-Йорку.

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