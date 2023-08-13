В Сербии шахтеры во время работ обнаружили древний римский корабль III-IV века

В Сербии, шахтеры, работавшие в большом угольном карьере, наткнулись на интересную археологическую находку. После обнаружения древесины в своем месте работы, были вызваны археологи, которые обнаружили, что на этом месте когда-то существовало римское поселение под названием Виминациум.

Читайте также: В Германии нашли окаменевшую черепаху, которой 150 миллионов лет (фото)

После тщательной очистки песка и грунта из старинной деревянной конструкции исследователи раскрыли впечатляющую находку – огромный корабль длиной 13 метров. По сообщению Reuters, это открытие произошло в районе, где уже раньше была найдена аналогичная археологическая достопримечательность в 2020 году.

Археологи предполагают, что найденный корабль мог принадлежать к речному флоту, обслуживавшему римский город Виминациум – разветвленный и высокоразвитый город, где проживало около 45 тысяч человек. Считается, что этот город имел различные достопримечательности, такие как ипподром, дворец, храмы, амфитеатр, бани, мастерские и другие.

Видео дня

Миомир Корац, ведущий археолог, высказал предположение, что датирование корабля может быть примерно III или IV веком н.э., когда Виминациум был столицей римской провинции Верхняя Мезия и имел порт у Дуная.

Отметим, что археологические раскопки в Виминациуме продолжаются с 1882 года, но пока исследованы лишь 5% всей площади поселения. Ученые утверждают, что территория этого древнего города составляет 450 гектаров, что превышает площадь Центрального парка в Нью-Йорке.

Напомним, в Китае нашли удивительный череп, которому сотни тысяч лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!