В Китае нашли удивительный череп, которому сотни тысяч лет (фото)

Ученые в Китае нашли череп, которому 300 тысяч лет – он не похож ни на один из когда-либо найденных археологами. Международная группа ученых описала древнюю окаменелость человека в Китае, не принадлежавшую какому-либо другому гоминину, найденному ранее.

Эти остатки не похожи на ни одну родословную, которая разделилась на неандертальцев, денисовцев, или представителей современных людей, что свидетельствует, что нашей текущей версии генеалогического дерева человека нужна другая ветвь, пишут ученые в исследовании, опубликованном в Journal of Human Evolution.

Отмечается, что челюсть, череп и кости ног, принадлежащие этому еще "засекреченному человеку", обозначенному как HLD 6, были найдены в Хуалундоне в Восточной Азии еще в 2019 году. С этого времени эксперты Китайской академии наук (CAS) пытались сопоставить останки с известным происхождением.

Видео дня

Читайте также: Археологи обнаружили огромный меч и бронзовое зеркало в японском захоронении 4 века

Лицо гоминина имеет подобную структуру лицу современной человеческой линии, которая отделилась от Homo erectus еще 750 000 лет назад. Но отсутствие подбородка у человека больше похоже на денисовцев – вымершего вида древнего человека в Азии, отделившегося от неандертальцев более 400 000 лет назад.

Работая вместе с исследователями из китайского Университета Сиань Цзяотун, Университета Йорка Великобритании и Национального исследовательского центра Испании по эволюции человека, исследователи из CAS считают, что они открыли совершенно новую родословную – гибрид между ветвью, которая дала нам современного человека, и ветвью, давшей нам других древних гоминидов в этом регионе, как денисовцы.

Исторически сложилось так, что многие окаменелости гоминидов из плейстоцена, найденные в Китае, не вписывались ни в одну линию. В результате такие останки часто объясняют как промежуточные вариации на прямом пути к современному человечеству; в качестве архаического примера Homo sapien, например, или развитой формы Homo erectus.

"Но это довольно линейное, упрощенное толкование противоречиво и не принято широко. В то время как Homo erectus существовал в Индонезии примерно до 100 000 лет назад, останки, которые недавно были найдены в Восточном Китае, имеют большее сходство с другими, более современными линиями гоминин", – отмечается в публикации.

Ранее исследования генома останков неандертальцев в Европе и Западной Азии выявили доказательства существования четвертой линии гоминина, живущего в среднем и позднем плейстоцене. Но эта исчезнувшая группа никогда не была официально идентифицирована в летописи окаменелостей.

Возможно, недавние человеческие останки, найденные в Китае, отсутствуют фрагмент головоломки.

Ученые исследовали, что окаменевшая челюсть и череп принадлежат 12-ти или 13-летнему подростку, и хотя его лицо имеет черты, похожие на современного человека, конечности, череп и челюсть "кажется, отражают более примитивные черты".

Читайте также: В Германии найден вход в пещеру, в которую никто не заходил в течение 16 тысяч лет (фото)

Авторы анализа отмечают, что мозаика физических особенностей этого древнего гоминина подтверждает сосуществование трех линий в Азии – линии H.erectus, линии денисовцев и этой другой "филогенетически близкой" к нам линии.

Homo sapiens появился в Китае всего около 120 000 лет назад, но кажется, что некоторые из наших "современных" черт существовали здесь задолго до этого. Возможно, последний общий предок H. sapiens и неандертальцев возник в юго-западной Азии, а позже распространился на все континенты.

Эту теорию теперь необходимо подтвердить дополнительными археологическими исследованиями.

Напомним, в Милане обнаружили скелет мужчины, казненного колесом Екатерины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!