В Германии найден вход в пещеру, в которую никто не заходил в течение 16 тысяч лет (фото)

Исследователи сообщают, что они обнаружили вход в пещеру ледникового периода вблизи Энгена (Германия), куда никто не заходил 16 000 лет. Хотя пещера была известна археологам еще с 1970-х годов, до сих пор не найден вход в нее.

Издание Arkeonews сообщает, что в те времена, когда строили канализацию, то в потолке пещеры случайно пробили отверстие, но дальше пещеру не исследовали.

Новые раскопки начались в 2021 году и в течение шести недель работы археологи собрали больше данных, но оригинальный вход в пещеру остался неоткрытым.

Читайте также: Двое детей случайно решили "самую страшную проблему Чарльза Дарвина"

Пещера намного больше, чем считалось ранее, как обнаружили исследователи в ходе геофизических измерений подземелья в апреле этого года, которые проводились в сотрудничестве с Гейдельбергским университетом. Считается, что ее высота составляет несколько метров, а глубина – двадцать метров. Группе исследователей удалось найти вход в пещеру, ранее находившуюся под землей.

Видео дня

Доктор Ивонн Тафельмайер из Тюбингенского университета описывает находку как сенсацию. По его словам, найти участок, который исследователи почти не исследовали, — редкость.

"Новая находка принадлежит к целой серии пещер в так называемом парке Ледникового периода у Энгена. Здесь также есть пещера Гнирс и известный Петерсфельс, также место позднего ледникового периода и популярное место для походов сегодня. Возраст Петерсфелей примерно от 13 000 до 15 0 находки с последнего ледникового периода уже были сделаны, когда его обнаружили. Археологи теперь надеются на то же от новой большой пещеры", — отметил он.

Тафельмейер добавил, что ученые еще не знают, есть ли там остатки поселений позднего ледникового периода, однако они надеются найти каменные орудия труда, возможно, ювелирные изделия и предметы искусства.

Вход в пещеру до сих пор закрыт толстым слоем земли. В настоящее время исследуется земля, закрывающая вход в пещеру. В ближайший год исследователи хотят проникнуть внутрь пещеры.

Чтобы избежать каких-либо разрушений посторонними лицами, было решено оставить вход закрытым до следующего года, когда эксперты исследуют внутреннее пространство пещеры.

Предлагаем узнать, как в Мексике случайно обнаружили древнюю статую 1450 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!