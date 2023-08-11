В Германии нашли окаменевшую черепаху, которой 150 миллионов лет (фото)

В Германии была обнаружена невероятно хорошо сохранившаяся окаменелость морской черепахи юрского периода. Впервые нашли полный череп с панцирем и конечностями.

Как сообщается в журнале PLOS ONE, это существо юрского периода жило на Земле 150 млн лет назад и было способно плавать на мелководье тропического моря, когда-то покрывавшего Европу.

Отмечается, что на месте, где обнаружили окаменелость, раньше находили останки черепахи Solnhofia parsonsi, возраст которой составлял около 150 миллионов лет. Этот район известен как Франконский Альб и содержит множество морских осадочных пород нижней и верхней юры.

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Территорию, в которой была найдена черепаха, начали исследовать только за последние 20 лет и ученые нашли большое количество образцов в различных таксономических группах. Разница в образцах заставила учёных предположить, что когда-то эта территория была соединена с открытым морем.

Новый образец очень хорошо сохранился, поскольку имеет полный череп и скелет.

В исследовании отмечается, что по сравнению с размером панциря череп этой черепахи был слишком большим и равнялся почти 40% длины панциря.

Ученые предполагают, что подобные черепахи обитали преимущественно на мелководье и не часто заплывали в открытое море.

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