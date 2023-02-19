У Києві чоловік блогерки накинувся на поліцейських і погрожував зв’язками після зупинки за неадекватне водіння: українці не повірили сльозам порушників (відео)

У Києві патрульні затримали чоловіка, що ганяв вулицями Києва на BMW зі швидкістю понад 150 км/год. Його дружина звинуватила правоохоронців у надмірному застосуванні сили.

Про цей випадок стало відомо із соцмереж, а згодом пояснення діям патрульних надав перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.

Спочатку інста-блогерка та дизайнерка Mari Му Ray у своєму Інстаграмі опублікувала пост та сторіс, в якому написала, що її чоловіка "посадили", а її саму "побили".

Відео дня

"Ситуація наступна, ми їхали з МРЕО забрали мої іменні номери "MY RAY". За кермом був мій чоловік. Буквально через 10 хвилин ми побачили, що нас зупиняє поліція. Коли нас зупинили, ми опустили повністю вікно та запитували, за що ви нас затримали, вони сказали "ви поїхали до машин близько"… Потім сказали, покажіть документи, ми попросили показати відеофіксатор з їхньої машини, і вони залізли в машину рукою, відчинили двері і почали кричати "виходь з машини". Коли я побачила як вони агресивно налаштовані я ввімкнула камеру. На відео видно, як я підходжу і прошу показати відео з їхньої машини, на що мене штовхають, а чоловіка починають заламувати", – стверджує жінка.

Вона каже, що потім патрульні кинули її чоловіка на узбіччя та "почали душити". "І коли я побачила що чоловік втрачає свідомість і він весь синій, я почала вибігати на дорогу і кричати допоможіть. Люди викликали іншу поліцію, але всі боялися до них підійти. Я побігла до чоловіка і почала кричати і просити зупинитися, на що не було реакції, і коли я їх почала чіпати по плечу на мене накинулися, викрутили мені руки, дали по голові, кинули на підлогу і викинули мій телефон якомога далі", – стверджує блогерка.

За її словами розвиток ситуації був наступний: "чоловіка всього у крові і в кайданках посадили в машину", а їй начебто погрожували, що теж "надягнуть кайданки". Блогерка також заявила, що коли приїхала швидка на місце події, то спочатку лікарі не надавали їй та її чоловікові допомогу, а потім взагалі поїхали з місця.

Mari Му Ray каже, що все ж змогла забрати телефон та самостійно викликала швидку: "Мене оглянули та вкололи знеболююче. А чоловіка забрали до лікарні".

Потім, за її словами, їй не давали змоги сісти до власного авто. А через деякий час вона дізналася, що її чоловіка посадили.

Після цього допису блогерки на ситуацію відреагував заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький. На своїй сторінці у Фейсбук він опублікував відео з місця інциденту та прокоментував його так:

"Інста-блогерка mari___my_rai (не знаю, як це точно читається) нещодавно виклала гнівний пост про зраду і поганих поліцейських, які ні за що затримали її чоловіка (можете прочитати у неї). АЛЕ… Почнемо з фігурантів відео. Щодо їх чемності і законослухняності саме в той час, коли ми відбиваємо атаки ворога і наші захисники щодня віддають найцінніше — дивимось відео з камер патрульних та зі сторіс самої. Мене особисто вразив момент, коли люди їдуть містом 160 км/год, піджимають інших водіїв, зганяють з дороги… і навіть викладають це в сторіс. Я навіть оцінку цьому давати не хочу. Бо одні погані слова лізуть. Висновки всі зроблять самі", – зазначив він.

Білошицький звернув увагу, що поліцейські зупинили порушників на авто за недотримання безпечної дистанції та інтервалу, невикористання попереджувальних сигналів під час зміни напрямку руху.

"Що після зупинки? Хамство, тикання поліцейським, "бикуваті" запитання і погрози, що знімаємо. На неодноразові прохання поліцейських пред’явити посвідчення — нічого, аж поки не попросили вийти з авто. Тоді вийшов, надав документи й, можливо, подальший конфлікт було б вичерпано. АЛЕ! З машини вийшла інста-блогерка і, напевно, в пошуках хайпу, вирішила втрутитись в подію. Поліцейський тильною стороною руки (дивіться на відео) намагався відгородити її від проїжджої частини та віддалити на безпечну дистанцію. АЛЕ! Чоловік інста-блогерки, замість того, щоб самому їй зробити додаткове зауваження і сказати відійти, одразу здійснив напад на поліцейського і надалі чинив протидію затриманню та наніс тілесні ушкодження патрульному в процесі", – прокоментував він інцидент.

Білошицький прокоментував публікацію жінки в соцмережах, де вона звинувачує патрульних у надмірному застосуванні сили та пише, що її чоловік "нікого не бив", що їй "страшно жити в цій країні", що вона "жертва агресії", що їй "страшно їздити на дорогій машині".

"Ні, я вважаю, що страшно може бути всім іншим громадянам, які можуть стикнутись з такими жертвами, як на дорозі, так і в житті. А потім ще їх же і будуть намагатись булити і мобити в мережі… Верх цинізму", – додав він.

Білошицький пояснив, що наразі порушника затримано в порядку статті 208 КПК України. Ним займаються слідчі.

Тим часом на сторінці Mari Му Ray в Інстаграмі її підписники не надто вірять її заявам. Вони коментують її поведінку та поведінку її чоловіка наступним чином:

На відео видно, що поліцейські перевіряли документи, навіщо дівчата треба було до них підходити, якщо всі гаразд поїхали спокійно далі.

Нагадати вам відстань, на яку не треба наближатись до поліції при виконанні їхніх службових обов‘язків? 1,5 м. Не дякуйте, збережіть, щоб наступний раз і вас писком в землю не вмочили.

По відео не зрозуміло вашої неправоти і правоти. Питання чому молодий чоловік почав робити рухи в сторону поліцейського коли вас попросили відійти. Потрібно розбиратись. Але в Німеччині, наприклад, взагалі підходити до поліцейського ближче ніж на метр вважається нападом. І розмовляти після цього з вами ніхто не буде. Звикати треба до правил поводження із поліцією. І слідкувати за словами. Бо все може бути використано проти вас. Сподіваюсь вирішите конфлікт.

Чесно кажучи виглядає як постанова з херовими акторами.

Замало получили ще. Якого фіга була дівчині взагалі вступати в конфлікт, щось там доказувати, якщо її мужчина вже розбирається? А мужчина хотів показати який він мужик заступившись за свою дівчину, тільки він забув, що вони не в клубі) Кожен вважає, що може стрибати до правоохоронних органів і борзіти - брєд просто.

Нагадаємо, раніше блогерка з Івано-Франківська під час прямого етеру у соцмережах назвала помилкою те, що вона народилася в Україні і їй доводиться розмовляти українською. Згодом їй довелося на камеру записувати вибачення.

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