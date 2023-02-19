В Киеве муж блогерши набросился на полицейских и угрожал связями после остановки за неадекватное вождение: украинцы не поверили слезам нарушителей (видео)

В Киеве патрульные задержали мужчину, гонявшего по улицам Киева на BMW со скоростью более 150 км/ч. Его жена обвинила правоохранителей в чрезмерном применении силы.

Об этом случае стало известно из соцсетей, а впоследствии объяснение действиям патрульных предоставил первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий.

Сначала инста-блогерша и дизайнер Mari Му Ray в своем Инстаграме опубликовала пост и сторис, в котором написала, что ее мужа "посадили", а ее саму "избили".

Видео дня

"Ситуация следующая, мы ехали из МРЭО забрали мои именные номера "MY RAY". За рулем был мой муж. Буквально через 10 минут мы увидели, что нас останавливает полиция. Когда нас остановили, мы опустили полностью окно и спрашивали, за что вы нас задержали, они сказали "вы поехали к машинам близко"… Потом сказали, покажите документы, мы попросили показать видеофиксатор с их машины, и они залезли в машину рукой, открыли дверь и начали кричать "выходи из машины". Когда я увидела, как они агрессивно настроенные я включила камеру. На видео видно, как я подхожу и прошу показать видео с их машины, на что меня толкают, а мужа начинают заламывать", – утверждает женщина.

Она говорит, что потом патрульные бросили ее мужа на обочину и "начали душить". "И когда я увидела что муж теряет сознание и он весь синий, я начала выбегать на дорогу и кричать помогите. Люди вызвали другую полицию, но все боялись к ним подойти. Я побежала к мужу и начала кричать и просить остановиться, на что не было реакции, и когда я их начала трогать по плечу на меня набросились, выкрутили мне руки, дали по голове, бросили на пол и выбросили мой телефон как можно дальше", – утверждает блогерша.

По ее словам развитие ситуации было следующим: "мужа всего в крови и в наручниках посадили в машину", а ей вроде бы угрожали, что тоже "наденут наручники". Блогерша также заявила, что когда приехала скорая на место происшествия, то сначала врачи не оказывали ей и ее мужу помощь, а затем вообще уехали с места.

Mari Му Ray говорит, что все же смогла забрать телефон и самостоятельно вызвала скорую: "Меня осмотрели и укололи обезболивающее. А мужа забрали в больницу".

Потом, по ее словам, ей не давали возможности сесть в свой автомобиль. А спустя время она узнала, что ее мужа посадили.

После этого сообщения блогерши на ситуацию отреагировал заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с места инцидента и прокомментировал его так:

"Инста-блогерша mari___my_rai (не знаю, как это точно читается) недавно изложила гневный пост об измене и плохих полицейских, ни за что задержавших ее мужа (можете прочитать у нее). НО… Начнем с фигурантов видео. Относительно их учтивости и законопослушности именно в то время, когда мы отбиваем атаки врага и наши защитники ежедневно отдают самое ценное — смотрим видео с камер патрульных и со страстей самой… Меня лично поразил момент, когда люди едут по городу 160 км/ч, поджимают других водителей, сгоняют с дороги… и даже выкладывают это в сторону. Я даже оценку этому давать не хочу. Потому что одни плохие слова лезут. Выводы все сделают сами", – отметил он.

Билошицкий обратил внимание, что полицейские остановили нарушителей на авто за несоблюдение безопасной дистанции и интервала, неиспользование предупредительных сигналов при изменении направления движения.

"Что после остановки? Хамство, тыканье полицейским, "быковатые" вопросы и снимаемые угрозы. По неоднократным просьбам полицейских предъявить удостоверение — ничего, пока не попросили выйти из авто. Тогда вышел, предоставил документы и, возможно, дальнейший конфликт было бы исчерпано. НО! Из машины вышла инста-блогерша и, наверное, в поисках хайпа, решила вмешаться в событие. Полицейский тыльной стороной руки (смотрите на видео) пытался отгородить ее от проезжей части и удалить на безопасную дистанцию.НО! Муж инста-блогерши, вместо того, чтобы самому ей сделать дополнительное замечание и сказать отойти, сразу совершил нападение на полицейского и в дальнейшем оказывал противодействие задержанию и нанес телесные повреждения патрульному в процессе", — прокомментировал он инцидент.

Билошицкий прокомментировал публикацию женщины в соцсетях, где она обвиняет патрульных в чрезмерном применении силы и пишет, что ее муж "никого не бил", что ей "страшно жить в этой стране", что она "жертва агрессии", что ей "страшно ездить на дорогой машине".

"Нет, я считаю, что страшно может быть всем другим гражданам, которые могут столкнуться с такими жертвами, как на дороге, так и в жизни. А потом еще их же и будут пытаться былить и мобить в сети… Верх цинизма", – добавил он.

Билошицкий пояснил, что в настоящее время нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Им занимаются следователи.

Между тем, на странице Mari Му Ray в Инстаграме ее подписчики не слишком верят ее заявлениям. Они комментируют ее поведение и поведение ее мужа следующим образом:

На видео видно, что полицейские проверяли документы, зачем девушки нужно было к ним подходить, если все хорошо поехали спокойно дальше.

Напомнить ли вам расстояние, на которое не нужно приближаться к полиции при исполнении их служебных обязанностей? 1,5 м. Не благодарите, сохраните, чтобы в следующий раз и вас писком в землю не обмакнули.

По видео непонятно вашей неправоте и правоте. Вопрос почему молодой человек начал делать движения в сторону полицейского, когда вас попросили отойти. Нужно разбираться. Но в Германии, например, вообще подходить к полицейскому ближе чем на метр считается нападением. И разговаривать после этого с вами никто не будет. Привыкать нужно к правилам обращения с полицией. И следить за словами. Ибо все может быть использовано против вас. Надеюсь, решите конфликт.

Честно говоря, выглядит как постановление с херовыми актерами.

Мало получили еще. Какая фига была девушке вообще вступать в конфликт, что-то там доказывать, если ее мужчина уже разбирается? А мужчина хотел показать какой он мужик вступившись за свою девушку, только он забыл, что они не в клубе) Каждый считает, что может прыгать в правоохранительные органы и борзить – бред просто.

Напомним, ранее блогерша из Ивано-Франковска во время прямого эфира в соцсетях назвала ошибкой то, что она родилась в Украине и ей приходится разговаривать на украинском. Впоследствии ей пришлось на камеру записывать извинения.

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