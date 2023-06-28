У Києві чоловік заліз на дерево та висунув вимоги про путіна (відео)

У Києві поблизу метро Васильківська чоловік заліз на дерево. Він відмовлявся злазити та висував вимоги.

Зокрема, чоловік вимагав, щоб президент рф володимир путін – здох. Відео інциденту оприлюднили у мережі.

"Київ. На метро Васильківській чоловік заліз на дерево і не хоче злазити, вимога, щоб путін здох, МНС уже їде, копи на місці", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як група людей зібралася під деревом, на яке видерся чоловік. Ймовірно, вони вмовляли його спуститися.

Відео дня

Подробиць щодо стану чоловіка немає.

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